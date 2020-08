Nokia uus juht soovib 5G sõdades jääda neutraalseks

Nokia uus tegevjuht Pekka Lundmark sai ametisse käesoleva augusti alguses Foto: ImagoImages/Scanpix

Ajal mil tehnoloogiasektorit tõmmatakse üha enam kaasa geopoliitilistesse ja kaubandussõdadesse, soovib Soome tuntuim sidevahendite tootja jääda neutraalseks, rõhutas Nokia uus juht Pekka Lundmark.

„Arvan, et see oleks suur viga, kui üksikud eraettevõtted hakkaksid looma enda poliitilist agendat,“ ütles 1. augustist Nokiat tüüriv Lundmark. „On väga tähtis, et tehnoloogiafirmad jätkaksid ausat tegevust ja jääksid oma liistude juurde – meil pole poliitilist agendat, vaid ajame puhast äri,“ rõhutas Lundmark Bloombergi sõnul.