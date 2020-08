Töötajate arv majutuses ja toitlustuses on osaliselt taastunud

Tühi vanalinn koroona tippajal. Foto: Liis Treimann

Statistikaameti kiirstatistika näitab, et töötajate üldarv tööturul on stabiliseerunud. Majutuse ja toitlustuse tegevusalal on märgata küll töötajate arvu kasvu, aga see jääb veel alla eriolukorra eelsele tasemele, teatas statistikaamet.

Tööturu kiirstatistika näitab, et töötajate üldarv oli juulis stabiilselt üle 630 000. Töötajate arvu kasvu oli näha majutuse ja toitlustuse tegevusalal, kus enne eriolukorda oli hõivatud ligi 30 000 inimest.