Hiina taastub oodatust aeglasemalt

Hiina majanduse taastumisel nähakse ühe valukohana ka riigi lõunaosas suurtest vihmahoogudest tekkinud üleujutusi. Foto: Chine Nouvelle / SIPA / Scanpix

Hiina jaemüük tuli juulis oodatust väiksem, samal ajal kui tööstussektor võitleb endiselt hoo sisse saamisega, vahendab Reuters.

Hiina majandusnumbrid valmistasid pettumuse, mis kandus Aasia aktsiaturgudele. See võib olla märk, et Hiina taastumine koroonaviirusest on vägagi habras.