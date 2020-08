Eurotsooni majanduse taastumistempo aeglustub

Kuigi eurotsooni majandus on viimastel kuudel pandeemiakahjudest hoogsalt taastunud, on ilmunud esimesed märgid, et edasine taastumine enam nii hoogne ei ole.

Erasektori aktiivsust mõõtev IHS Markiti indeks kukkus eurotsoonis augustis 51,6ni, võrdluseks, juulis oli selle väärtus 54,9.