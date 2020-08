Raadiohommikus: mis saab, kui Eesti satub Soome jaoks koroonaviiruse punasesse tsooni?

Välisminister Urmas Reinsalu kohtumisel Läti, Leedu ja Poola välisministritega. Foto: Andras Kralla

Teisipäeval uurime Äripäeva hommikuprogrammis välisminister Urmas Reinsalult, mis saab siis, kui Eesti viiruse leviku näitajad lähevad Soome jaoks n-ö punasesse?

Korruptsioonivastase erikomisjoni Katri Raik räägib, mis kasu oli erikomisjonide uurimisest USAst palgatud advokaadibüroo osas – mida me teada saime ja mis nüüd edasi peaks juhtuma?

Äripäeva infopangast tuleb Sigrid Kõiv tutvustama kaht raportit – taristuehitus ning reklaami- ja meediaagentuurid.

Hommikuprogrammi veavad Äripäeva ajakirjanikud Urmas Jaagant ja Ken Rohelaan.

Saatepäev jätkub nelja saatega:

10.00–11.00 "Meeskonnatöö ja üritused".

Ürituste korraldamisel võib tekkida ettenägematuid olukordi, kus täiesti ootamatu ja süütu juhuse tõttu saab kahjustada vara või hullemal juhul mõni osalejatest, mis omakorda võib tuua väga suuri lisakulutusi. Selliseid riske aitab maandada ürituste kindlustamine, mis tasapisi turul populaarsust kogub. Ürituste kindlustamisest ning üritusturul toimuvatest muudatustest räägib Frank Events OÜ asutajaliige Leho Luukas.

Saadet juhib Keit Ausner.

11.00–12.00 "Investor Toomase tund".

Tänase saates räägime kinnisvarast: kuidas koroonakriisist põhjustatud majanduslanguse tingimustes üüriäris ellu jääda ning kuidas käituda siis, kui üürnik tingib üüris alla.

Juttu tuleb ka Tallinna kõige populaarsematest ja magusamatest piirkondadest, aga ka sellest, kus ja millise kinnisvaraga on end kõige lihtsam kõrvetada.

Üüriäris ei saa üle ega ümber puuküürnikest – millised on nipid nende väljatõstmiseks ning kas võlaõigusseaduse muudatused vähendavad üürnikku soosivat kreeni.

Neid teemasid lahkavad stuudios kinnisvarainvestorid Karin Vinkel ja Peeter Pärtel.

Saadet juhib Indrek Mäe.

13.00–14.00 "Eetris on turundusuudised".

Kuidas tegutsevad noored ja ägedad brändid? Saates räägime Ampleri turundusjuhi Ott Ilvese ja Aegaon tegevjuhi Rauno Kuttiga sellest, kuidas nad on oma brändid üles ehitanud, mis on nende brändi peamisteks tõusumootoriteks ja kuidas nad nii head välja näevad.

Saatejuht on Uku Nurk.

15.00–16.00 "Imeline teadus".

Seekordses "Imelise teaduse" saates on kaks jututeemat. Esimene neist puudutab just seda iseäralikku 2020. aasta kevadet, mille läbiv märksõna on olnud uudne koroonaviirus. Teeme sel teemal juttu aga hoopis materjaliteaduse poole pealt. Nimelt on Tallinna Tehnikaülikooli materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituudi polümeeride ja tekstiilitehnoloogia laboris uuritud seda, missugused võiksid olla kõige efektiivsemad nanokiust materjalid, millest kui mitte praegu, siis tulevikus saaks teha maske, mis oleks praegustest oluliselt efektiivsemad ja miks mitte isegi targemad. Sel teemal valgustab kuulajaid labori juhataja professor Andres Krumme.

Teine jutuajamine puudutab uut rakendust, mida kõik saavad järele proovida – nimelt on Tartu ülikooli ökoloogia ja maateaduste instituudis valminud rakendus nimega Rohemeeter, millega saab hinnata seda, kui mitmekesine ja kui elurikkust soosiv on loodus mingis konkreetses Eesti punktis. Sellest räägime instituudi botaanika vanemteaduri Aveliina Helmiga.

Saatejuht on Madis Aesma. Saade oli esmakordselt eetris tänavu mais.

