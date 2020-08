USA kohtunik ei võtnud Danske investorite kaebust vastu

Danske Bank Taanis. Foto: Scanpix

USA kohtunik Valerie Caproni ei võtnud vastu investorite kaebust Danske panga ja selle nelja tippjuhi vastu selles, et nad petsid neid, varjates oma ebaõnnestumist rahapesuga võitlemisel panga Eesti harus, kirjutab Reuters.

Kohtuniku hinnangul ei olnud veenvalt tõendatud, et pank andis ebakorrektselt teada rahapesuga teenitud summadest või oma järelevalve vigu varjanud. Samuti ei suutnud nelja pensionifondi juhtimisel kaebuse esitanud investorid veenvalt tõendada, et Danske Bank on tegutsenud hooletult või et panga teated on teadlikult eksitavad või valed.