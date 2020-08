Soome metsafirma avas oma koroonatestipunkti

Koroonatest. Foto: Scanpix

Sel nädalal suurest koondamisest teatanud Soome metsafirma UPM-Kymmene avas Helsingis oma koroonatestipunkti, vahendab Kauppalehti.

UMPi kommunikatsioonivaldkonna juht Hanna Maula ütles, et tegu on ühe viisiga, kuidas ettevõte saab kaasa aidata koroonaviiruse leviku pidurdamisele. Praegu on testimispunktid avatud kahel päeval nädalas, kuid võimalik, et testimise aega pikendatakse.