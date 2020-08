Lõhmus: meil on olnud aega mõelda, mida teha, et mitte endale näppu lõigata

LHV suuromanik Rain Lõhmus. Foto: Andras Kralla

Nii Eesti pangad kui ka LHV on koroona teiseks laineks valmis, ütles Delovõje Vedomostile LHV Groupi nõukogu esimees Rain Lõhmus.

Lõhmus loodab, et maailmas saadakse siiski aru, et koroona ohtlikkust on üle hinnatud ja suuri üldisi piiranguid enam kehtestama ei hakata.