Seeder: rahandusministri ettepanek on vähendada riigikaitse rahastamist 50 miljoni euro võrra

Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder loodab, et riigikaitse rahastamisel säilitatakse vähemalt selle aasta tase. Foto: Liis Treimann

Isamaa esimehe Helir-Valdor Seederi sõnul on Martin Helme ettepanek jätta riigikaitse rahastamine 2% peale SKPst, mis tähendab järgmisel aastal 50 miljoni euro võrra väiksemat rahastust.

Riigikaitse rahastamise puhul on Eestis olnud läbi mitme valitsuse konsensus, et sinna panustatakse vähemalt 2% SKPst. Koos valitsuse liikmetega Sagadis eelarve läbirääkimistel osalenud Isamaa erakonna esimees Helir-Valdor Seeder ütles, et sedasama protsenti on rahandusminister Martin Helme pakkunud riigikaitsele ka järgmise aasta eelarvest.