Coca-Cola Hellenic grupi riskijuht: riikide reaktsioonid koroonale olid šokeerivad

Iga ettevõte peaks investeerima riskijuhtimisse ja kriisimeeskonna koolitamisele, leiab Coca-Cola Hellenic grupi pikaajaline riskijuht ja -ekspert Gerold Knight. Korraliku kriisimeeskonnaga saab ettevõte üle elada ka kõige karmimad ja ootamatumad olukorrad. Ometigi šokeerisid Knighti riikide otsused koroonakriisis, kirjutab tööstusuudiste portaal.

Coca-Cola Hellenic grupi riskijuht ja -ekspert Gerold Knight. Foto: Martin Steiger

Gerold Knight on töötanud aastaid Coca-Cola Hellenic HBC grupis riskijuhina. Oma töös keskendub Gerold just riskide, kriiside ja julgeoleku juhtimisele ning kindlustusele ja äri jätkusuutlikkusele. 1. oktoobril Pärnu Tarneahelakonverentsil esinev Gerold Knight rääkis intervjuus Äripäevale, kuidas ettevõtted kriisides toimima peaksid ja millised on koroonakriisi õppetunnid.