Saksamaa tahab Venemaa vastu uusi sanktsioone

Saksamaa välisminister Heiko Maas kutsub Euroopa Liidu riike üles Venemaale uusi sanktsioone kehtestama. Foto: AFP/Scanpix

Saksamaa välisminister Heiko Maas kutsub Euroopa Liidu riike üles kehtestama Venemaale uusi sanktsioone seoses opositsioonijuhi Aleksei Navalnõiga juhtunuga, vahendab Reuters.

Mõne aja eest mürgitati Navalnõi Novitšoki-nimelise närvimürgiga. Nii Saksamaa, Prantsusmaa kui mitmed teised Euroopa riigid on Kremlit üles kutsunud andma selgitusi juhtunu kohta. Venemaa omakorda ütles, et pole kindlaid andmeid selle kohta, et Navalnõi tõepoolest mügitati, samuti eitab Venemaa mürgitamises osalemist.