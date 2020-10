Seis tööturul: 1 ametikoht, 2000 kandidaati

Kauba komplekteerija on praegu enim tahetud ametikoht. Foto: Raul Mee

Enim tahetud ametid on hetkel kaubandusvaldkonnas, kus soovijate arv ühele ametikohale on jõudmas 2000 kandideerijani, näitab tööportaali CVKeskus.ee statistika. Tööpakkumiste arvud on aga paljudes valdkondades taastunud kriisieelsele tasemele.

Suurim nõudlus on praegu CVKeskus.ee andmetel kaubandusvaldkonna töökohtade järele – populaarseimale kauba komplekteerija konkursile kandideeris rohkem kui 1800 töövõtjat, kaubanduse laotöötajaks pürgis pea 1500 ja ostuassistendiks pea 1100 töövõtjat.