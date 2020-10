Kriis rebis riigi eelarveaugu pea miljardile eurole

Koroonaviiruse põhjustatud majanduskriisis suunab riigi rahavooge rahandusminister Martin Helme. Foto: Liis Treimann

Valitsussektori eelarvepuudujääk kasvas augusti lõpuks 3,5 protsendini sisemajanduse koguproduktist, teatas rahandusministeerium. Eurodes tähendab see 935 miljoni suurust eelarveauku.

Rahandusministeerium selgitas, et augustis suurendasid puudujääki nii kohalikud omavalitsused kui ka keskvalitsus. Võrreldes 2019. aasta augusti lõpu seisuga on valitsussektori puudujääk ligikaudu 880 miljoni võrra suurem, mis tuleb peamiselt keskvalitsusest ja mille peamine põhjus on nii kriisileevendusmeetmete väljamaksete tõttu suurenenud kulud kui ka vähenenud tulubaas.