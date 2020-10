Hiigeltehingu telgitagused: kuidas Eesti Energia ostis konkurendi

Eesti Energia juht Hando Sutter (paremal) ütles 2018. aastal Nelja Energia ostu järel, et krõbe hind oli õiglane. "Tegelikult oli nendele varadele mitu väga arvestatavat tahtjat ja need ei olnud väikeinvestorid, vaid tegemist oli riigi osalusega naaberriikide energiaettevõtetega. Kui oleks kuidagi olnud võimalik see odavamalt kätte saada, oleks ostnud odavamalt," sõnas ta siis. Foto: Andras Kralla