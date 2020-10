Raadiohommikus: Nissani tippjuht elektriautodest ja disainist

Äripäeva raadio kolmapäevases hommikuprogrammis räägib ühe autotootja tippjuht, Nissani Euroopa disainikeskuse asepresident Matthew Weaver.

Nissan esmaesitles hiljuti uut elektriautot Ariya, mis näitavat Jaapani konglomeraadi tulevikusuundi. Uurime Weaverilt, kas tänapäeval hoitaksegi radikaalseid suunamuutusi särtsutoitel neljarattaliste jaoks ning kas ja mismoodi püütakse kõrgeid maastureid nii-öelda saledaks joonistada.

Stuudiosse tulevad tööstusettevõtteid ja IT-ettevõtteid kokku toova häkatoni Tööstushäkk korraldajad. Räägime sellest, mis häkil juhtuma hakkab ehk kuidas see ettevõtjaid aitab, milliseid lahendusi ettevõtjaile pakub ning kes võiksid osalema tulla.

Äripäeva peatoimetaja Meelis Mandeliga vestleme aga sellest, et igal valitsuskriisil ja -skandaalil on sõna otseses mõttes hind.

Hommikuprogrammi veavad Karl-Eduard Salumäe ja Rivo Sarapik.

Saatepäev jätkub viie saatega:

10.00–11.00 "Sisuturundussaade". Paljud tänapäeval kasutusel olevad juhtimismetoodikad on saanud alguse 1990ndatel tootmisettevõtetes. Erinevalt teistest kvaliteedinäitajatest ei ole juhtimiskvaliteet sektorispetsiifiline, mis tähendab, et tootmisest alguse saanud metoodikaid võib kohata kõikjal, haiglatest hotellide ja pankadeni välja. Millised on need universaalsed metoodikad, mis juhtimiskvaliteeti silmanähtavalt parandavad, kuidas need lõpptarbijat mõjutavad ning mis roll on selles kõiges Eesti Kvaliteediühingul? Juhtimiskvaliteedist ning selle arengust Eestis räägib Eesti Kvaliteediühingu juhatuseliige Siret Kegel.

Saadet juhib Keit Ausner.

11.00–12.00 "Triniti eetris". Seekord on saate teemaks lennundus. Eesti lennundusklastri juhataja Kristo Reinsalu ja advokaadibüroo Triniti vandeadvokaadid Tõnis Tamme ning Ain Kalme räägivad lennundussektori hetkeolukorrast ning väljakutsetest ja võimalustest.

Saadet juhib Aivar Hundimägi.

12.00–13.00 "Äripäeva TOP". Kes on koroonaaja võitjad? Me räägime IT-sektorist. Stuudios on UpTime OÜ juhatuse esimees Eero Tohver, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse juht Peeter Raudsepp ning KPMG partner ja nõustamisteenuste juht Hanno Lindpere.

Saatejuht on Sigrid Kõiv.

13.00–14.00 "Juhi jutud". Saates on külas tänavu augustist Eesti Talleksit juhtima hakanud Jaano Vink. Enne seda vedas ta paar aastat laevaehitusfirmat Baltic Workboats ning enne seda 15 aastat ehitusettevõtet Nordecon, muu hulgas ka selle börsile minemist.

Räägime saates saatuslikust telefonikõnest, kuidas pikaajalisest kogemusest lahti lasta ja edasi minna, mis viis ta Eesti Talleksisse, juhi ja omanike koostööst ning lahkhelide õppetundidest, miks ta Nordeconist lahkuda soovis, kuigi selle suuromanik Toomas Luman tahtnuks ta jätkamist.

Saatejuht on Rivo Sarapik.

15.00–16.00 "Kullafond". Kas oskame hinnata vaba ajakirjanduse väärtust või saame sellest aru alles siis, kui seda enam ei ole, on vaid üks teema, mille üle arutavad saates Äripäeva ajakirjanikud Neeme Korv, Koit Brinkmann ja Rivo Sarapik. Ettevõtjad ja juhid Alar Tamming, Ruth Oltjer, Maris Ojamuru ja Garri Raagmaa hindavad saates, mis on siinses ajakirjanduses hästi ja mis võiks olla paremini.

Saade on pühendatud Eesti Ekspressi ja Äripäeva 30. sünnipäevale ning oli esimest korda eetris 2019. aasta sügisel.

