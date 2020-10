Eluasemelaenuturg on koroonakevadest kiiresti kosunud

Uuemad korterid on leidnud kiiremini ostjad, vanemate korterite hind on jäänud pigem samaks. Foto: Liis Treimann

Kevadel järsu languse teinud eluasemetehingute arv on praktiliselt aastatagusega sama, ka hinnad on võtnud suuna ülesse, samaks on jäänud ainult vanemate korterite hinnad.

Kui aprillis, kõige suuremal ebakindluse hetkel vähenes eluasemetehingute arv ligikaudu 37 protsenti, siis kukkus kokku peamiselt järelturg. Alates juulist on tehingute arv aga kiiresti kasvanud ning septembris ületas see juba aastataguse taseme. Eluasemeturul tervikuna ei ole toimunud ka hinnalangust, ütles Eesti Panga analüütik Raido Kraavik.