Kriis viis tohutul kiirusel kasvanud Cleveroni kahjumisse, kuid avas uusi võimalusi

Cleveroni juht Arno Kütt. Foto: Andras Kralla

Kui eelmisel aastal teenis kiire kasvuga pakiautomaatide tootja Cleveron ligi 13 miljonit puhaskasumit, siis tänavu jääb ettevõte kahjumisse, tõdes ettevõtte juht ja asutaja Arno Kütt.

"Sel aastal kindlasti nulli me ei jõua, see on tänaseks juba selge. Aga muutused maailmas on tulemas ja võib-olla kõige suuremad, mis on olnud: kui enne kasutati tehnoloogiat niimoodi, et läksid leiba-saia ostma, võtsid selle sama poetiiru peal ka oma paki T-särgi või kingadega pakiautomaadist. Praeguse olukorra ajal on hästi paljud ettevõtted hakanud just piima-leiba, toidukaupu e-kanalite kaudu müüma ja inimesed ei taha enam poodi minna," rääkis Kütt. "See seab uued väljakutsed nii meile kui supermarketitele."