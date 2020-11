Viis asja, mida valimisõhtul jälgida

Valimispäeva esimesed hääled anti Dixville Notchi nimelises linnas. Foto: AFP/Scanpix

USA presidendivalimiste päev on lõpuks kohal ning on selgunud esimesed hääletusjaoskonna tulemused: New Hampshire'i osariigis kahes linnas hääletas 16 inimest Donald Trumpi poolt, 10 inimest Joe Bideni poolt. See on vaid tormi algus.

Hoolimata hetke edust on ametis oleval presidendil Donald Trumpil ees raske öö, kus pärast 2016. aasta üllatust peab ta lootma, et küsitlused eksivad veelgi enam ning valimiskasti juures otsustab nii-öelda vaikiv enamus, et poolehoidu näitav rist näeks palju ilusam välja vabariiklaste kandidaadi kasti sees. Järgneb viis asja, mida valimisõhtu (ja selle järgneva päeva) jooksul jälgida.