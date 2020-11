Valitsus kaalub üritustele piiranguid ja maskikohustust ühistranspordis

Valitsus soovib koroonaviiruse leviku tõkestamiseks piiranguid, kuid nii, et ühiskonda kevadega sarnaselt sulgema ei peaks. Foto: Liis Treimann

Valitsus asub täna õhtul arutama uusi koroonapiiranguid, kokkuleppeid veel ei ole, aga tõenäoliselt hakatakse piirama avalikele üritustele lubatud inimeste arvu.

Peaminister Jüri Ratas ütles valitsuse pressikonverentsil, et olukord koroonaviiruse levikuga Eestis on kriitiline. „Euroopas on pandeemia hirmutavalt kiires tõusufaasis. Samamoodi on näitajad tõusmas Eestis,“ ütles ta ja kinnitas, et teatud piirangud valitsus täna ära otsustab.