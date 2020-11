Bideni nõunik: riigi sulgemine võib vajalikuks osutuda

USAd ähvardab koroonaviiruse tõttu suletus. Foto: EPA

Värskelt USA presidendiks valitud Joe Bideni meeskonda kuuluv arst leiab, et riigi sulgemine neljaks kuni kuueks nädalaks võib koroonaviiruse leviku tõkestamisel osutuda hädavajalikuks.

Bidenit nõustav arst Michae Osterholm leiab, et kui kroonaviirus jätkab samas mahus Ühendriikides levimist, tuleks 4–6 nädalaks sulgeda kõik sealsed ettevõtted. "Loomulikult tuleks siis hüvitada nii töötajatele kui ettevõtetele tekkinud kahju, kuid me saame seda teha – sel juhul õnnestuks viiruse leviku numbrid alla tuua," on ekspert veendunud.