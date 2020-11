Valitsus leppis kokku haiguspäevade hüvitamises oodatust lühemaks perioodiks

Haiguspäevade hüvitamine läheb haigele soodsamaks, kuid seda piiratud ajaks. Foto: Liis Treimann

Haigetele hakatakse haiguspäevade eest hüvitist maksma alates 2. päevast praeguse 4. päeva asemel, kuid oodatud kahe aasta asemel kehtestatakse see ainult neljaks kuuks.

Tingimusel, et riigikogu selle veel enne aasta lõppu heaks kiidab, hakkab edaspidi tööandja hüvitama töötaja haiguspäevad 2.–5. päevani ning haigekassa võtab selle ülesande üle alates 6. päevast senise 9. päeva asemel. "See on ajutine meede ja kehtib 1. jaanuarist 31. aprillini," ütles peaminister Jüri Ratas.