Raadiohommikus: ametist lahkuv juht, turgude teadja, juhtimiskoolitaja ja analüütik

Sotsiaalkindlustusameti juht Egon Veermäe. Foto: Liis Treimann

Neljapäevases raadiohommikus kuuleb värskeid arenguid turgudelt, räägime, miks riigiameti tippjuht erasektorisse suundub, kuuleme kodutööd organiseerivate Eesti juhtide muresid ja lahendusi ning arutleme, mis lahti ehituses ja tööstuses.

Intervjuud teeme miljardeid eurosid laiali jagava sotsiaalkindlustusameti juhi kohalt lahkuva Egon Veermäega, SEB majandusanalüütik Mihkel Nestoriga, juhtimiskoolitaja Raimo Ülaverega ja aktsiaturge jälgiva Kaspar Allikuga.

Stuudios on Karl-Eduard Salumäe ning Meelis Mandel.

10.00–11.00 "Sisuturundussaade". Saates on külas advokaadid Aldo Vassar ja Gregori Palm advokaadibüroost Lindeberg. Räägime keerulistest töösuhetest: kiusamisest, ahistamisest, diskrimineerimisest. Millal peaks töötaja pöörduma töösuhete klaarimiseks kohtusse? Millised olukorrad tuleks kirjalikult fikseerida? Kas Facebooki vestlus ülemuse ja alluva vahel on piisav tõend vaidluste korral?

Nendel ja paljudel teistel töösuhteid puudutavatel teemadel vestleb advokaatidega Hando Sinisalu.

11.00–12.00 "Poliitikute töölaud". Otsesaates on külas endine riigikogu liige ja Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht ning hinnatud publitsist Hannes Rumm. Koos Äripäeva ajakirjanike Urmas Jaaganti ja Neeme Korviga tuleb kõne alla Jüri Ratase niigi korduvalt remonditud teise valitsuse järjekordne kapitaalremont kui lühikese aja jooksul vahetub koguni neli ministrit. Kuidas mõjuvad sellised muutused valitsuse töövõimele? Kuidas suudab koos püsimisele keskendunud koalitsioon tegeleda efektiivselt niisuguste oluliste asjadega nagu 2021. aasta riigieelarve ja koroonakriis? Kui veriseks veel saab minna riigikogu töö, kui valitsus surub otsuseid läbi kobareelnõudena ja komisjoni liikmeid vangerdades ning opositsioon korraldab ühe umbusaldusavalduse teise järel ning valmistub obstruktsiooni ehk juntimise uuele tasemele viimiseks?

13.00–14.00 "Autojutud". „Top Geari“ saadet vaadates võib kergesti tekkida tunne, et autoajakirjaniku amet on maailma parim. Töö ongi väga hea – eeldusel muidugi, et autod pakuvad huvi –, kuid omad tüütud aspektid ja raskused on sellelgi, selgub seekordsest „Autojuttudest“.

Näiteks: mida paganat lugejaile öelda, kui näppude vahelt on läbi käinud järjekordne klassi keskmike hulka kuuluv neljarattaline, millel pole suuri vigu ega voorusi? Selle ja paljude teiste autoajakirjandusega seotud tahkude üle arutlevad kaks peatoimetajat – Kristjan Sooper ajakirjast Autoleht ning Tarmo Tähepõld veebiportaalist Autogeenius.

Neid küsitleb Äripäeva proovisõidulugusid kirjutav saatejuht Karl-Eduard Salumäe.

15.00–16.00 "Teabevara tund". Logistika ja ekspordi teabevara peatoimetaja Fred Märtsoo ja tarneahelaekspert Tarmo Niinepuu kõnelevad saates tarneahela teenusepakkujatest ehk PLidest. Saate ülevaate PL logistika suundadest, erisusest ja võimalustest, kuidas oma ettevõttele parim lahendus valida.

Saatejuht on Äripäeva teabevara vanemtoimetaja Heidi Saar.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.

Kuulamislingi ja nädala saatekava leiate siit.