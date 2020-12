Rohkem avariisid ja kulukam remont – kas elektriauto kindlustus peaks olema kallim?

Ägeda kiirendusega Tesla tõmbab fänne ligi. Foto: Andres Haabu

Elektriautode osakaalu suurenedes liikluses vaatavad kindlustused üle nende riske, kuivõrd elektriautod satuvad teistest sagedamini õnnetustesse ja nende remont on kõvasti kallim, kirjutab Helsingin Sanomat.

Soome kindlustusfirmad jälgivad hoolega eri autotüüpide õnnetuste statistikat ja see näitab, et elektriautode varakahjud on teiste autodega võrreldes kuni kaks korda suuremad, kirjutab leht.