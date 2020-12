Raadiohommik: Elektrilevi uus juht räägib plaanidest

Püssi alajaam. Foto: Erik Prozes

Äripäeva raadio kolmapäevases hommikuprogrammis on külas peatselt Elektrilevi etteotsa asuv Mihkel Härm. Uurime temalt, millise meeskonna ja plaaniga hakkab ta kogu Eesti elu märkimisväärselt mõjutavat riigifirmat tüürima.

Teisipäeval kuulutati välja tänavuse sõnause võidusõnad. Loome telefoniühenduse uudissõnade korje korraldaja Ede Tamkiviga, et vestelda nii seekordsest saagist kui sõnause traditsioonist ja uute sõnade loomise vajalikkusest.

Imre Sooäär tahtis riigikogulase ametivande andmise eel kõnet pidada, aga hästi ei lastud. Lõpuks lülitati lausa mikrofon välja. Mida sellest kõigest arvata ning mis terendab Sooääre parlamenti lisandumisega abielureferendumile, aitab mõtestada Äripäeva ajakirjanik Urmas Jaagant.

Hommikuprogrammi veavad Karl-Eduard Salumäe ja Priit Pokk.

Saatepäev jätkub järgmiste saadetega:

10.00–11.00 "Sisuturundussaade". Saates on külas Kristjan Kangro Eesti finantstehnoloogia idufirmast Change, mida on ka tituleeritud kui Hansapank 2.0.

Change pakub võimalust investeerida üle maailma tuntud krüptorahadesse läbi spetsiaalselt selleks loodud lihtsa mobiiliäpi. Change’i loodud äpi kaudu investeerimiseks on algatuseks või katsetamiseks vaja ainult 10 eurot ja nutitelefoni, sest bitcoinidega kauplemine on platvormil tasuta.

Kristjan räägib Change'i maailmamuutvast ideest – iga inimene saab olla nii Change'i omanik ja kui selle kaudu ka kaubelda ja oma rikkust kasvatada. Ja kunagine eesmärk saada uueks Hansapangaks on asendunud veelgi ambitsioonikama eesmärgiga – saada Euroopa suurimaks investeerimisplatvormiks.

Saadet juhib Hando Sinisalu.

11.00–12.00 "Triniti eetris". Teemaks on konkurentsiõigus ja olulise vahendi mõiste. Advokaadibüroo Triniti partner ja vandeadvokaat Tanel Kalaus ning vandeadvokaat Sandor Elias analüüsivad üht hiljutist Euroopa üldkohtu otsust, mis puudutab Leedu Raudteed ja selle vaidlust Euroopa Komisjoniga. Takistamaks kütusefirma Orlen lahkumist konkurendi juurde otsustas Leedu Raudtee võtta üles Läti ja Leedu vahelt 19kilomeetrise lõigu raudteed. Euroopa Komisjon trahvis Leedu Raudteed selle teo eest 28 miljoni euroga, kuid viimane vaidlustas trahviotsuse kohtus. Nüüd on kohus esimeses astmes oma otsuse teinud. Milline see on ja mis sellest võiks Eesti ettevõtjad konkurentsiõiguse valdkonnas järeldada, sellest saates juttu tehaksegi.

Saadet juhib Aivar Hundimägi.

12.00–13.00 "Äripäeva TOP". Äripäeva metallitööstuse TOPis aastaga 52. kohalt kümnendale tõusnud Ruukki Products AS on lähiregioonis puhtaima jalajäljega katusetootja, kinnitatakse ettevõttest. Stuudios on Ruukki katusetoodete müügidirektor Kristjan Keert, asjatundjana hindab sektorit KPMG auditi osakonna juht Ilja Fenenko ning saadet juhib Sigrid Kõiv.

13.00–14.00 "Energiatund". Võtame kokku olulised märksõnad ja teemad, mis lõppevat ja algavat aastat energiavaldkonnas iseloomustavad.

Juttu tuleb sellest, kuidas koroonakriis ja selle järelmid tõid nafta tarbimise tipu aastaid varasemaks, kuidas taastuvenergia tootmine sai tänavu kiirema hoo sisse, räägime kütusehindadest ja nende väljavaadetest, kiidame ja laidame riikliku energiafirma Eesti Energia tegevust.

Saates saavad sõna Luminori peaökonomist Tõnu Palm, Alexela juhatuse liige Alan Vaht, Eesti Taastuvenergia Koja juht Mihkel Annus ja elektriautode laadimisvõrku rajava Eleporti juht Raul Potisepp.

Saate pani kokku Rivo Sarapik.

15.00–16.00 "Delovõje ljudi". Saates on külas infoturbeettevõtte Security Software tegevjuht ja väikeosanik Rita Käit-Vares. Küberturvalisusega tegelemine on terve protsess tehnoloogiast ja inimestest, reeglitest paberil ja piirangutest arvutis. Küberrünnakutest tulenevate riskide maandamine on tänapäeva äri lahutamatu osa. Saates tuleb jutuks küberünnakute kasv ja nendega tegelemine. Security Software oli gaselli edetabelis 2016. aastal ning on ka värskes 2021. aasta edetabelis. Saates räägib Rita Käit-Vares ettevõtte kasvust, põhimõtetest ja naistest ettevõtluses.

Saadet juhib Alyona Stadnik.

