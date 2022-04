Vedajad pelgavad: must kütuseäri Venemaaga süveneb hindade kasvades

Foto: Erik Prozes

Transpordi- ja logistikaorganisatsioonid ootavad riigilt julgemaid otsuseid kütuse hinna kasvu pidurdamisel, tõdedes muu hulgas, et Venemaa sõjamasinat toetav must kütuseäri Venemaaga on hinnaerinevuse kasvu taustal elavnenud.

Möödunud nädalal kohtusid transpordi- ja logistikaorganisatsioonide esindajad rahandusministri ning majandus- ja taristuministriga, et arutada võimalusi tasandada kütuse erakordse hinnatõusuga kaasnevat mõju, kirjutas logistikauudised.ee . Praeguseks on juba tekkinud olukord, kus järjest enam täheldatakse Venemaalt odava kütuse toomist ning selle kasutamist sise- ja rahvusvahelistes vedudes.

