Kinnisvaraarendaja: Tallinna kesklinn on anomaalne piirkond

Tallinna kesklinn. Foto: Andras Kralla

Kinnisvaraarendaja Endoveri juht Robert Laud ütles Äripäeva raadio hommikuprogrammis, et Tallinna popim uusarenduste piirkond on Haabersti, samas kesklinn hakkab silma sellega, et arendustegevus on seal sisuliselt kokku kuivanud.

Laud selgitas, et Haabersti on kuum piirkond seetõttu, et seal on piisavalt tühja maad, kus arendada. “Nii palju, kui ma konkurentide ja turuosaliste plaane tean, siis Haaberstis on palju asju “paberil”, millega on võimalik kohe alustada. Põhja-Tallinnas mereäärne areng kindlasti jätkub, see on ikkagi mõneks ettenähtavaks aastaks selline kindlalt paika pandud trend. Inimestele on järjest avanev mereäär ja uus ruum, mis sinna tekib väga sümpaatsed,” loetles ta.

