Raadiohommikus on erivaatluse all ehitusturg

Foto: Andras Kralla

Millisena näevad Eesti kinnisvara- ja ehitusturu arengut turuliidrid, selgub neljapäevasest hommikuprogrammist.

Lisaks palume äsjasel investor Toomase konverentsil publikult parima esineja tiitli pälvinud Lev Dolgatsjovil anda mõned värsked investeerimisideed.

Intervjuu annavad hommikul veel oma värsked majandustulemused avalikustanud Merko Ehituse kontserni juhatuse esimees Ivo Volkov ja jaanuari algusest Nordeconi juhatuse esimehe kohusetäitjana ametis olev Maret Tambek. Kuulame hommikuprogrammis ka väljavõtet peaministri Kaja Kallasega värskelt salvestatud saatest “Globaalne pilk”.

Stuudios aitavad tööinimesi äratada Meelis Mandel ja Ken Rohelaan.

Saatepäev jätkub nelja saatega:

11.00–12.00 “Globaalne pilk”. Kui varem on saatesari keskendunud mõne kaugema riigi seisule ja majandusele, siis seekord räägime Eesti majandusest ja julgeoleku olukorrast. Saatekülaline on sellegipoolest globaalse pilguga ning Eesti majanduse seisu ja julgeoleku olukorda kommenteerib saates peaminister Kaja Kallas. Intervjuus räägime veel Venemaa ohust NATO-le ja Eestile, sõjamaksust, investeeringutest ja sellest, milline on elu ühe Eesti vihatuma inimesena.

Saatejuht on Eget Velleste.

12.00–13.00 “Kinnisvaratund”. Saates räägime ärikinnisvara investeeringutest, investeerimisotsuste tegemise põhimõtetest ja tootlustest.

Külas on Eften Capitali tegevjuht Kristjan Tamla ning SEB varahalduse fondijuht Endriko Võrklaev. Tamla selgitab saates ka Efteni uue, Special Opportunities Fundi investeerimispõhimõtteid ning kommenteerib neljapäeval avalikkuse ette jõudvaid Eften United Property fondi eelmise aasta majandustulemusi.

Saatejuht on Lauri Leet.

13.00–14.00 “Äri Eestimaal”. Mida on teinud need ettevõtted teistmoodi, kes on majanduslanguse ajal oma käivet ja kasumit aastaga vähemalt 50 protsendi võrra kasvatanud?

Vastust sellele küsimusele otsisime 24. Gaselli Kongressil, kuhu olid kogunenud Eesti kõige kiiremini kasvavate ettevõtete omanikud ja eestvedajad.

Saate esimeses pooles kuulete intervjuud Raplamaa kõige kiiremini kasvava põllumajandusettevõtte Metetra juhi Meelis Burmeistriga. Juttu tuleb tema 30 aasta pikkusest ettevõtluskarjäärist. Uurisime, millised on olnud tema suurimad õnnestumised ja millal on olnud ettevõttel raskeimad ajad. Juttu tuli ka majanduslangusega hakkama saamisest ning (välis)tööjõuga seotud muredest. Burmeister avaldas ka arvamust, kas Eesti põllumehed peaksid Euroopa ametivendadelt eeskuju võtma ning tänavatel kõvemat häält tegema.

Saate teises pooles kuulete, mida on teinud Viljandimaa metallitööstusettevõte Metest Steel, et saada maakonna kõige kiiremini kasvavaks ettevõtteks. Firma müügijuht Annes Märtsimaa räägib, milline on olukord konkurentsi ja ekspordi rindel ning millised numbrilised ootused ja plaanid on ettevõttel käesolevaks aastaks. Intervjueeris Gregor Alaküla.

15.00–16.00 “Investeerimisportfell 2030”. Seekordne saade keskendub maksude deklareerimisele. Selleks, et oma investeerimiseesmärke täita, on oluline vältida valesammude eest maksu- ja tolliameti saadetavaid maksunõudeid ning neile kehtestavat 21,9protsendilist aastaintressi. Räägime läbi olulisemate varaklasside deklareerimise juures olevad olulised nüansid ning muu hulgas tuleb juttu sellest, kas Airbnb ja Bookingu vahendusel kinnisvara üürijatel tasub muretseda ka võimalike aastate taha ulatuvate nõuete pärast.

Stuudios on maksu- ja tolliameti maksu- ja riskihalduse juhtivspetsialist Aune Maria Marjapuu ning peaspetsialist Tiina Normak.

Saadet juhib Indrek Mäe Äripäeva börsitoimetusest.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz, Ida-Virumaal 94,6 MHz, Raplamaal 101,8 MHz ja Järvamaal 104,3 MHz.