Artikkel

Raadiohitid: kinnisvaraturul on õhk väljas, mis saab edasi?

Müügimahud on oluliselt alla tulnud, ütles kinnisvaraekspert Tõnu Toompark saates “Investor Toomase tund”. Foto: Liis Treimann

Kolmandat aastat kestev majanduslangus toob kinnisvaraturule keerulise aasta, rääkis nädala kuulatuimas saates kinnisvaraekspert Tõnu Toompark. Kinnisvaraolukorrale heideti pilk mitmes nädala raadiohitis.

Juttu tuli ka kodubörsist, idufirma Eurora pankrotist ja investorite miljonitest eurodest ilma jätmise mõjust edasisele, aga ka väärtusinvesteerimisest.

Nädala raadiohitid:

Kinnisvaraeksperdid prognoosivad, kuhu liigub turg 2024. aastal

Seekordse "Investor Toomase tunni" saate põhifookuseks on kinnisvara. Saate külaline on kinnisvaraekspert ja investor Tõnu Toompark ning kaaskülalisena finantsvaba investor Lauri Meidla.

Saates heidetakse pilk praegusele olukorrale kinnisvaraturul ja ka Eesti kinnisvaraarendajate viimastele tulemustele. Lisaks arutatakse ka geopoliitilise riski mõju üle praegusele turule ja tehingute arvule. Saadet juhtis Andre Anni Äripäeva börsitoimetusest.

Tanilas: viie aasta pärast võib kodubörs olla edukam kui USA

Kui võtta lähtepunktiks tänane tase, siis viie aasta perspektiivis võib Tallinna börs isegi parema tulemuse teha kui USA börs, tõdes Swedbanki investeeringute strateeg Tarmo Tanilas.

Ta selgitas veel, et USA börsiindeks on kõige innovatiivsem keskkond tehnoloogiale ning Ühendriigid asuvad geopoliitiliselt kõige rahulikumas piirkonnas maailmas. Siiski võib Tallinna börs mingitel hetkedel ületada S&P500 indeksit.

Lisaks rääkis Tanilas graafikaprotsessorite ja tehisintellekti valdkonna liidri Nvidia tulemustest, investor Toomase valikutest ning mis investeeringu võimalused maailma börsidel veel on. Tarmo Tanilasega rääkis Juhan Lang.

Eksperdid: üüriinvesteering laenu abil on saatanast. Turupõhi? Maitseasi, laenuteenindamine ju raskeneb

Võtan eluasemelaenu ja saan selle kümneprotsendilise sissemaksuga, laenan, saan osta ja üürin välja, olen kinnisvarainvestor - siis see hetk praegu kindlasti ei ole, sõnasid saates „Ruutmeetrite taga“ Hüpoteeklaen AS juhatuse liige Toomas Paju ja kinnisvaraanalüütik Tõnu Toompark.

Saates eksperdid analüüsivad laenuturgu, eluasemeturu põhja ja sealt väljumise võimalusi ning elukondliku kinnisvara üüriinvesteeringute võimalusi, samuti laiemalt kinnisvarasse investeerimist, aga ka hetke üle hakata eluasemeid kokku ostma. Saatejuht on Siim Sultson.

Kuum tool: Euroraga juhtunut tuleb võtta väga tõsiselt

Idufirma Eurora pankrot ja investorite kümnetest miljonitest eurodest ilma jätmine oli üksikjuhtum, kuid seda tuleb võtta väga tõsiselt, ütles Eesti era- ja riskikapitali assotsiatsiooni juhatuse esimees Kaari Kink saates “Kuum tool”.

“Me oleme väike ökosüsteem ja me ei saa lubada mitut sellist skandaali,” sõnas Kink ja lisas, et me peame näitama, et suudame juhtunuga professionaalselt tegeleda ja investorid saavad õiglaselt oma vastused.

Riskikapitalifondi Specialist VC asutajapartner Gerri Kodres tõdes saates, et nemadki tundsid Eurora vastu huvi, kuid kiire taustakontroll viis selle huvi.

Investoreid nõustav advokaat Antti Perli büroost Ellex andis sissevaate, millise pilguga vaatab idufirmasid advokaat, et võimalikke riske investorite jaoks välistada. Saadet juhib Kristel Härma.

Börsifirmadesse investeerimine ei ole äge. See on kannatamine

Väärtusinvesteerimisest ja sellest, kuidas see ei ole kiire tee rikkaks saamiseni vaid pigem vastupidi - pikk mäng, mis nõuab tohutult kannatlikkust ja pikaajalist perspektiivi, räägib enam kui 140 miljonit haldav Ambient Sound Investmentsi portfellihaldur Arko Kadajane.

Praktilisi nõuandeid väärtusinvesteerimise kohta ja sellest, mis on check-list ning miks see vajalik on, jagab Kadajane saates „Lavajutud“. Ettekanne on salvestatud suvisel Investeerimisfestivalil. Festivali modereeris Birjo Must.