Raadiohommikus kaassaatejuht Annika Arras: peaministri büroo juht, äri ääremaal ja Eesti roll Euroopas

Esmaspäevases raadiohommikus on kaassaatejuhiks parima juhi nominent Annika Arras, teisipäeval Olavi Lepp ja kolmapäeval Ivo Suursoo. Foto: Andras Kralla

Esmaspäevase raadiohommiku külalissaatejuht on parima juhi konkursi finalist Annika Arras Miltton New Nordicust.

Ta on raadiosse kutsunud oma peamise konkurendi – Meta Advisory juhi Andreas Kaju, et ühiselt arutada kommunikatsiooni, ettevõtete huvide esindamise ja lobby teemat. Teine külaline on peaministri büroo juht Gerrit Mäesalu, kellega tulevad jutuks juhtimisteemad.

Lisaks uurib kaassaatejuht Hando Sinisalu Annika Arraselt seda, kuidas juhtida spetsialistidest ja konsultantidest koosnevat organisatsiooni.

Veel tuleb külla EVEA vastne tegevjuht Leho Verk, kellega räägime ettevõtluse võimalustest ääremaadel ja EBSi rektor Meelis Kitsing, kellega räägime Euroopa Parlamendi valimiste valguses seda, mida meie tulevased eurosaadikud saavad Eesti majanduse heaks ära teha Brüsselis ja milline on Eesti majanduse roll Euroopa Liidus.

Saadet juhivad Annika Arras ja Hando Sinisalu, uudiseid toimetab Stiine Reintam.

Saatepäev jätkub viie saatega:

9.50-10.00 “Obskuurne majandus”. Ka moodsal ajal on Robin Hoode. USAs, Ühendkuningriikides, Austraalias ja teisteski riikides on tõsine eluasemekriis ning enim kannatavad just noored inimesed. Nii “kogub” üks Austraalia aktivist tühje kodusid ja jagab neid kodust ilma jäänud inimestele tasuta laiali. Ebaseaduslikult, aga vähemalt on katus pea kohal. Austraalias on nimelt hinnanguliselt miljon tühja elamut.

Mismoodi ta seda teeb ja kui palju tal juba vaenlasi on, kuula saatest “Obskuurne majandus”. Saatejuht on Linda Eensaar.

10.00-11.00 “Sisuturundussaade”. Bigbanki peaökonomisti Raul Eametsa sõnul hakkavad majandusnäitajad tõusma alles sügisel, seda on paljud analüütikud ka kinnitanud. Saates tulebki juttu nii majanduse seisust üldisemalt kui ka kinnisvaraturust.

Räägime, millised väikelinnad ja vallad on investoritele atraktiivsed ja miks saame kinnisvarahinna muutustest kõige kiiremini teada Soome televisioonist. Saates on külas Bigbanki peaökonomist Raul Eamets ja ettevõtetete panganduse üksuse juht Aimar Roosalu. Saadet juhib Juuli Nemvalts.

11.00-12.00 “Kuum tool”. Tallinna lennujaama juhil Riivo Tuvikesel täitub riigifirma eesotsas viisaastak, mille puhul küsime saates “Kuum tool”, milliseid ühendusi Eesti õhuvärav vajab, kuidas aitab põhitegevust ärikinnisvara arendamine ning kuidas kulgevad läbirääkimised lennufirmadega olukorras, mil riiklik lennufirma Nordica on varjusurmas. Saadet juhib Janno Riispapp.

13.00-14.00 “Tööstusuudised eetris”. Saates kõlavad kaks ettekannet hiljuti toimunud konverentsidelt. Esimene ettekanne kõlas tänavu märtsil suursündmusel „Tark tööstus 2024“ ja selles annab tööstuse taustaga ESG ekspert Kristiin Bauer nõu, kuidas teha esimesi samme kestlikkuse teekonnal.

Teises pooles kõlab aga Pärnus tegutseva landitootja Rapala Eesti kogemuslugu sellest, kuidas ettevõte oma tehases automaatset kastilahendust juurutas. Sellest rääkis ettevõtte laojuht Jarmo Veetamm aprillis toimunud laonduse suursündmusel „Laoseis 2024“.

15.00-16.00 “Lavajutud”. Saates mängime ette kaks ettekannet tänavu aprillis toimunud Pärnu finantskonverentsilt. Saate esimeses osas räägib endine Eleringi juht, praegune ettevõtja ja investor Taavi Veskimägi uutest majandusmudelitest, millelele täna panustada. Modereerib Kaarel Ots.

Saate teises osas kuuleme kõnelemas 2023. aastal mõjukaimaks finantsjuhiks valitud Lili Kirikali, kes räägib kõrgelt hinnatud finantsjuhiks saamise teekonnast.

