Raadiohommikus: ühisrahastuse allakäik, paljutõotavad investeerimisideed ja Taylor Swift

Investor Kristi Saare aitab hommikuprogrammis analüüsida ühisrahastusportaalide allakäiku ja teisi päevakajalisi teemasid. Foto: Liis Treimann

Teisipäevases hommikuprogrammis lööme hingekella ühisrahastusportaalidele, sõelume välja kõige paljulubavamad investeerimisideed tänasesse päeva, otsime valitsusele kärpekohti ning lahkame Taylor Swifti fenomeni.

Esmaspäeva pärastlõunal arutas koalitsiooninõukogu 175 miljoni euro suurust negatiivset lisaeelarvet. Kuhu aruteluga jõuti, avab otse-eetris sotsiaaldemokraatide juht ja siseminister Lauri Läänemets.

Nädalapäevad tagasi teatas Äripäeva loodud investor Toomas, et on otsustanud ühisrahastusportaalidest stepsli välja tõmmata. Ühisrahastusportaalide populaarsuse allakäiku kommenteerib Naisinvestorite Klubi asutaja Kristi Saare. Ühtlasi jagame praktilisi nippe, kuidas kodulaenu intressi alla kaubelda, ennustame kinnisvaraturu tulevikku ning lahkame Taylor Swifti globaalset fenomeni.

Kõige paljutõotavamad dividendi- ja kasvuaktsiad aitavad välja valida investor Märten Kress ning ajakirja Investor vastutav toimetaja Anu Lill.

Hommikuprogrammi juhivad Juhan Lang ja Eget Velleste.

Päev jätkub nelja saatega.

10.00–11.00 „Sisuturundussaade“. Rahapuuduses teedeehitussektor otsib lahendusi, kuidas tööprotsesse kiirendada ja digitaliseerida. Saates räägime digilahendustest üldisemalt, kuid peamiselt e-veoselehtede käekäigust teedeehituses.

Kuidas on e-veoselehed sektorit mõjutanud? Milliseid töölõike on mõistlik digitaliseerida ja millised on riskikohad? Nendele küsimustele vastavad saatekülalised, kelleks on TREV-2 esindaja Priit Kuldsaar, transpordiametist Taavi Tõnts ja tehnoloogiaettevõttest Waybiller Kert Kaspar Tammaru. Saatejuht on Lauri Toomsalu.

11.00–12.00 „Investor Toomase tund“. Võtame kokku börsiettevõtete tulemuste hooaja. Kas suur seitsmik suutis üllatada ning kui kaua kestab nende aktsiate tugev kasvutrend. Milliseid aktsiaid noppida kodubörsilt ning mis on ekspertide endi investeerimisportfellis viimase aja kuumimad ostud ja müügid. Kuumimaid aktsiaideid aitavad lahata LHV investorkogukonna juht Nelli Janson ning SEB kapitaliturgude maakler Erik Laur. Saadet juhib Merian Tiirats Äripäeva börsitoimetusest.

13.00–14.00 „Eetris on ehitusuudised“. Saates on külas kliimaministeeriumi elukeskkonna ja ringmajanduse asekantsler Ivo Jaanisoo ja Tallinna Tehnikaülikooli ehituse ja arhitektuuri instituudi direktor Jarek Kurnitski. Külalised räägivad, et ehitust ootab ees suur väljakutse, sest kliimaeesmärkide täitmiseks on võetud kohustus 10 aasta jooksul tõsta elamufondi energiatõhusust 16% võrra. Selle täitmiseks on sügisel oodata ka uue 160miljonilise korterelamute toetusvooru avanemist ja samuti plaanitakse suuremat toetust tehaselise renoveerimise tehnoloogia arendamiseks.

Saates räägitakse ka korterelamute rekonstrueerimisega kaasnevatest probleemidest. Näiteks, kuidas tagada ehitushangete parem kvaliteet ja ühtlasem toetusraha pealevool, nii et korteriühistud ja ka ehitajad saaks täpsemini enda tegemisi planeerida ega peaks muretsema, kas nad ikka võidavad nn nobedate näppude vooru.

15.00–16.00 „Turismitund“. Räägime sellest, kuidas suvised suurüritused mõjutavad turismiettevõtjaid. Kahe suurürituse näitel uurime, kuidas korraldajad mitmepoolselt kasulikke koostöid loovad. Muusikaürituse näitel räägib kaasa Eesti Kontserdi juht ja Saaremaa ooperipäevade peakorraldaja Kertu Orro. Spordiürituse eripäradest räägib spordiürituste korraldaja ning Tallinna maratoni korraldaja Mati Lilliallik.

Uurime korraldajatelt, kui palju väliskülalisi kummalgi üritustel käib, milline on sündmuste majanduslik mõju ja kuidas turismiettevõtjad ise suurüritustesse paremini panustada saaks. Saadet juhib Gregor Alaküla.

