  • OMX Baltic−0,06%297,19
  • OMX Riga0,5%921,17
  • OMX Tallinn−0,11%2 024,58
  • OMX Vilnius0,21%1 221,08
  • S&P 500−0,24%6 395,78
  • DOW 300,04%44 938,31
  • Nasdaq −0,67%21 172,86
  • FTSE 100−0,07%9 281,89
  • Nikkei 225−0,65%42 610,17
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%93,89
  21.08.25, 12:19

Kaitsetööstuspark sai eriplaneeringu, Pevkur loodab kuni 400 miljonit investeeringuid

Valitsuse täna kehtestatud riigi eriplaneeringuga luuakse kaitsetööstuspargid Pärnumaal Ermistus ja Ida-Virumaal Põhja-Kiviõlis, mille taristusse investeerib riik üle 50 miljoni euro.
Kaitseminister Hanno Pevkuri sõnul ulatuvad erafirmade investeeringud kuni 400 miljoni euroni.
  • Kaitseminister Hanno Pevkuri sõnul ulatuvad erafirmade investeeringud kuni 400 miljoni euroni.
  • Foto: Liis Treimann
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!

Tauri Alas: poliitik tahaks II samba kinni panna, abiks võtab ta õunad ja apelsinid

