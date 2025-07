Tagasi 30.07.25, 15:46 Rahuliku ööune jaoks 10 miljardit. Riigikaitse nelja aasta plaan viib tulejõu senisest kaugemale Täna avalikustatud kaitseministeeriumi arengukava järgi on järgneval neljal aastal riigikaitse kulud 10 miljardit.

Riigil plaanid paigas. Järgneval neljal aastal saab kaitsevägi kaasaegsema relvastuse, rohkem laskemoona ja rohkem tegevväelasi.

Foto: Liis Treimann

„Meie suurim investeerimisvajadus on tulejõu suurendamine. Tulejõud on see, mis peab väel olemas olema,“ ütles arengukava kohta kaitseminister Hanno Pevkur. Ning lisas, et betooni pannakse raha võimalikult vähe. Laskemoonale kulub aga lausa neljandik lähiaastate investeeringutest.