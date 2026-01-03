Trump: USA ründas Venezuelat, Maduro on kinni peetud
USA presidendi Donald Trumpi sõnul viisid Ameerika Ühendriigid läbi sõjalise operatsiooni Venezuela vastu. President Nicolás Maduro ja tema abikaasa on kinni võetud ning riigist välja lennutatud, kirjutas Trump sotsiaalmeedias.
Nafta hind pöördus kolmapäeval tõusule, taastudes nelja ja poole aasta madalaimalt tasemelt. Hinnatõusu taga on USA karmimad sõnumid Venemaa suunal ja Trumpi otsus kehtestada blokaad Venezuela naftaekspordile.
Riias Preses Nama Kvartālsi arendav AS PN Project alustab uut tagatud võlakirjaprogrammi emissiooni, pakkudes investoritele 9% tootlust lunastustähtajani. Võlakirjade märkimine kestab 30. septembrist 9. oktoobrini. Võlakirjapakkumine annab investoritele võimaluse investeerida ühte Riia olulisemasse uude A-klassi bürooprojekti.