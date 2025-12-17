Trump kehtestas Venezuela sanktsioneeritud naftaveole blokaadi

Äripäeva välisuudiste toimetaja Indrek Lepik märkis, et USA võimalik sõjaline aktsioon Venezuelas ei oleks ressursimahukas, kuid nõuaks palju poliitilist tähelepanu ja võiks vähendada Ameerika fookust mujal maailmas, sealhulgas Ukrainas.
Üle 15 000 Baltikumi ettevõtte jõuab eBay kaudu juba rahvusvaheliste ostjateni. 30. septembril Vilniuses toimuv esimene eBay Baltic Export Summit 2026 toob kokku ettevõtjad, müüjad ja eksperdid, kes räägivad, kuidas piiriülest e-kaubandust päriselt käivitada ja kasvatada.