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Trump kehtestas Venezuela sanktsioneeritud naftaveole blokaadi

USA president Donald Trump teatas, et on andnud korralduse kehtestada täielik blokaad sanktsioonide all olevatele naftatankeritele, mis liiguvad Venezuelasse ja sealt välja.
USA Chevroni naftatanker Venezuelas naftat laadimas.
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