USA lõpetas kaheks nädalaks Iraani pommitamise

Ungari peaminister Viktor Orban on valimiste eel suhteid sobitanud nii USA kui ka Venemaaga: samal ajal kui USA asepresident J.D. Vance saabus Budapesti teda toetama, ilmneb värskelt avalikustatud telefonikõnest Venemaa presidendi Vladimir Putiniga, et Orban on lubanud olla tema teenistuses.
Riias Preses Nama Kvartālsi arendav AS PN Project alustab uut tagatud võlakirjaprogrammi emissiooni, pakkudes investoritele 9% tootlust lunastustähtajani. Võlakirjade märkimine kestab 30. septembrist 9. oktoobrini. Võlakirjapakkumine annab investoritele võimaluse investeerida ühte Riia olulisemasse uude A-klassi bürooprojekti.