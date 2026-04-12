USA lahkus Iraani rahukõnelustelt leppeta

Ameerika Ühendriikide asepresident J. D. Vance ütles pühapäeval, et tema läbirääkimiste meeskond lahkub Pakistanis toimunud rahukõnelustelt, kuna ei jõudnud pärast 21 tundi kestnud kõnelusi kokkuleppeni.
USA aktsiaturud suutsid neljapäeval varasemad kaotused tasa teha, kui investorite lootused Lähis-Ida rahu osas taastusid. Turud reageerisid positiivselt uudisele, et Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu nõustus otseläbirääkimistega Liibanoniga, mis toetab USA ja Iraani vahel sõlmitud vaherahu.
Konkurentsiamet uuris ligi aasta Eesti jaekettide lepinguid ja kaubandustavasid, kuid lõpetas augustis menetlused rikkumisi tuvastamata. Samal ajal tõi uurimine esile hulga küsimusi, kus ostjate ja tarnijate jaoks vajavad reeglid veel selgitamist.