USA lahkus Iraani rahukõnelustelt leppeta

USA aktsiaturud suutsid neljapäeval varasemad kaotused tasa teha, kui investorite lootused Lähis-Ida rahu osas taastusid. Turud reageerisid positiivselt uudisele, et Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu nõustus otseläbirääkimistega Liibanoniga, mis toetab USA ja Iraani vahel sõlmitud vaherahu.