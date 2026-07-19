Algoritmid tirivad Eesti noori äärmuslusse: kardetakse reaalseid vägivallategusid

Ebaterved mõtteviisid mehelikkusest ja naiselikkusest jõuavad sotsiaalmeedia kaudu üha rohkem ka Eesti noorteni ning võib olla ainult aja küsimus, mil ka Eestis juhtub reaalne vägivallategu. Sestap on kodumaa noored asunud probleemi lahendama.

Hea lugeja! See siin on alles sisuka loo esimene lõik. Kui sa oleks tellija, saaksid seda artiklit lugedes teada: kuidas sotsiaalmeedia algoritmid noori samm-sammult äärmuslikuma sisu poole suunavad;

mida rääkis Grete Maria Avent koolides peetud vestluste ja noorte hoiakute muutumise kohta;