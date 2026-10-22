Euroopa otsib uut Moskvaga läbirääkijat

Euroopa valitsustes kasvab arusaam, et peagi tuleb nimetada keegi, kes peaks pidama Venemaa riigipea Vladimir Putiniga Ukraina rahulepingu üle otsekõnelusi. Valik on langemas Soome presidendi Alexander Stubbi kasuks.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- miks peetakse Alexander Stubbi Euroopa võimalikuks otseliiniks Putiniga ja millised argumendid räägivad tema kasuks;
- kuidas põhjendavad diplomaadid, et Kaja Kallas ja Ursula von der Leyen ei pruugi olla Moskva-kõnelusteks kõige mõjusamad esindajad.