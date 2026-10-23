Ameeriklased tulid Bostonist hullu ärimõttega oma Eesti unistust jahtima

Neli ameeriklast pakkisid kevadel oma elud suure lombi taga kokku ja kolisid Eestisse kohvikut pidama ajal, mil toitlustuskohad siin riburadapidi oma uksi sulgevad. “See võib kõlada hullumeelsena, kuid tegelikult oli igati loogiline,” ütles värske ettevõtja Arthur Igor Palgi.

Tellijana saad artiklit lugedes teada: miks pidas Arthur Igor Palgi just praegu, Eesti kohvikute sulgemiste laine ajal, siia kolimist ja kohviku avamist loogiliseks;

kuidas kirjeldavad Arthur, Yazmin ja Martha elu Eestis võrreldes Bostoniga ning mis pani neid oma lapse tuleviku pärast Ameerikas muretsema.