Martin Goroško: kas Soome peab olema iga Eesti idu kasvulava?

Soome on Eestile hea partner, kuid kas ta ikka peaks olema kiiret kasvu eeldava Eesti start-up'i esimeseks ekspordituruks, arutleb Tehnopol Startup Inkubaatori juht Martin Goroško.

Martin Goroško. Foto: erakogu

Kahe riigi majandusruum ning tulevikus võib-olla isegi meie linnaruum on omavahel tihedalt seotud. Paljud ettevõtted teevad piiriülest koostööd ning veel rohkemate jaoks Eestis on Soome suurepärane ja lihtsasti mõistetav eksporditurg. Kindlasti on Soome kasuks nii mõnigi asjaolu. Laienemine Soome on odav, logistiliselt mugav, ja arvestades meie ühist kultuuriruumi, ka väga loomulik samm.