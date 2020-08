Annika Jaanson: Baltika maandub jalgadele

Annika Jaanson. Foto: Erakogu

Saneerimine andis Baltikale uue võimaluse ning säilib ligi pool tuhat töökohta, neist suurem osa Eestis, kirjutab ettevõtet menetluses nõustanud advokaadibüroo Cobalt vandeadvokaat Annika Jaanson.

Tänavu kevadel pälvis palju avalikkuse tähelepanu Baltika suhtes algatatud saneerimismenetlus. Päevakohaseks muutus jälle küsimus sellest, kas saneerimine on üldse vajalik ja võiks toimida või on see sisuliselt pankroti edasilükkamine. Vaatamata kogu protsessi keerukusele on Baltika jõudnud vähem kui viie kuuga saneerimiskava kinnitamiseni ja saanud seeläbi uue võimaluse. Mida saame sellest järeldada?