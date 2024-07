Tagasi 24.07.24, 12:48 Ettevõtete tulumaks: uue valitsuse plaanis laiutab 200 miljoni eurone küsimärk Uues, selgeid vastuseid ja kindlustunnet lubanud valitsuses on ühe koha pealt suud kõigil lukus: kuidas ikkagi hakatakse koguma ettevõtete tulumaksu.

Uue koalitsiooni juhid riigikogus: Lauri Läänemets (vasakul), Kristen Michal ja Margus Tsahkna. Foto: Andras Kralla

Värskelt ametisse astunud valitsus on lubanud ületulevast aastast uusi makse koguda 813 miljoni euro eest. Sellest 361 miljonit tuleks inimeste tuludelt, 244 miljonit käibemaksu tõusult ja 208 miljonit eurot ettevõtete kasumi maksustamisest.

Siin on üks aga: kui 2026. aastal kehtestada ettevõtetele 2% tulumaks, siis laekuda saaks see reeglite järgi alles 2027. aasta suvel, kui firmadel on majandusaasta aruanded esitatud.

Kuidas saab raha eelarve sisse?

