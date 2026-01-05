Investor Tauri Alas: Eesti vajab vähem peenhäälestust ja rohkem suuri mõtlejaid

Taavi Rõivasel oli peenhäälestuse ajastu osas õigus, isegi kui selle üle naerdi. Eesti ellu toob värskendava suuna see, kui taas suurelt ja väärtuspõhiselt mõtlema hakata, kirjutab investor Tauri Alas vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.