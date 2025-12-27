Taavi Tammoja: kiirus peab saama Eesti strateegiliseks eesmärgiks

Riik ei pea sõltuma odavast tööjõust ja toorainest, kui tema peamine kapital on tark rahvas. 10 aastat on piisav aeg, et minna üle personaalsele haridussüsteemile, kirjutab Swedbanki privaatpanganduse strateeg Tarmo Tanilas arvamuskonkursile Edukas Eesti saadetud loos.
Eesti inimesed kaotasid mullu petturitele 31 miljonit eurot ehk ligi kolm korda rohkem kui aasta varem ning RIA hinnangul jätkub tänavu üldjoontes sama suund. Samal ajal muutuvad pettused üha usutavamaks ja professionaalsemaks ning ettevõtete kaitsmisel ei saa loota üksnes töötajate tähelepanelikkusele, rääkisid eksperdid Äripäeva raadio saates „Küberruum“.