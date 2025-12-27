Taavi Tammoja: kiirus peab saama Eesti strateegiliseks eesmärgiks

Riik ei pea sõltuma odavast tööjõust ja toorainest, kui tema peamine kapital on tark rahvas. 10 aastat on piisav aeg, et minna üle personaalsele haridussüsteemile, kirjutab Swedbanki privaatpanganduse strateeg Tarmo Tanilas arvamuskonkursile Edukas Eesti saadetud loos.