Mihkel Torim: pessimism on luksus, mida Eesti ei saa endale pikalt lubada
Oleme Eestis pessimismiga liialt ära harjunud. Meie optimism peab tuginema teadmisele, et oleme Lääne-Euroopast sitkemad ja kiiremad, kirjutab LHV juht Mihkel Torim vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.
Optimismi toob majandusse tagasi tööstuse läbimõeldud käimalükkamine. Selleks paluvad ettevõtjad rahvalt usalduskrediiti, kirjutab masinatööstusettevõtte Radius Machining asutaja ja suuromanik Veljo Konnimois vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.
Olukord maailmas on pingeline ja pealtnäha optimismiks ruumi polegi. Tegelikult on lood vastupidised ja võimalused rikastumiseks suured, kirjutab kommunikatsiooniekspert Janek Mäggi vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.
Taavi Rõivasel oli peenhäälestuse ajastu osas õigus, isegi kui selle üle naerdi. Eesti ellu toob värskendava suuna see, kui taas suurelt ja väärtuspõhiselt mõtlema hakata, kirjutab investor Tauri Alas vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.
Meie linnades ja valdades on palju häid arendusplaane, mis vajavad elluviimiseks erasektori partnerit, investorit või lihtsalt suuremat rahvusvahelist tähelepanu. Kuidas aga jõuda nendeni, kellega koos need plaanid päriselt ellu viia?