Janek Mäggi: majandus on miiniväli, kus kõndimine nõuab pööraselt õnne, julgust ja tahet
Olukord maailmas on pingeline ja pealtnäha optimismiks ruumi polegi. Tegelikult on lood vastupidised ja võimalused rikastumiseks suured, kirjutab kommunikatsiooniekspert Janek Mäggi vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.
Taavi Rõivasel oli peenhäälestuse ajastu osas õigus, isegi kui selle üle naerdi. Eesti ellu toob värskendava suuna see, kui taas suurelt ja väärtuspõhiselt mõtlema hakata, kirjutab investor Tauri Alas vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.
Tartu vanalinnas tegutsev hotell Soho on läbinud põhjaliku uuenduskuuri, millega astuti samm kõrgemasse kvaliteedi- ja hinnaklassi. Ketihotellidega konkureerides panustab Soho personaalsele teenindusele, paindlikkusele ja nutikale hinnastamisele.