Tuuli Pärenson: tõstame tööandja tervisekulude piirmäära 1200 eurole

Terviseedenduse kulude maksuvaba piirmäära tõstmine ei ole ideoloogiline küsimus, vaid praktiline otsus, kirjutab Eesti Kindlustusseltside Liidu juhatuse esimees Tuuli Pärenson arvamuskonkursile “Edukas Eesti” saadetud võistlustöös.
Tippteadlaste Eestisse meelitamisel on mitmekülgne positiivne mõju, mis ulatuks ka väljapoole akadeemiat. Sellele saaks kaasa aidata pakkudes maksusoodustusi ja kohanemisprogramme, mis hõlmaks ka teadlase perekonda, kirjutab Allan Padar arvamuskonkursile “Edukas Eesti” saadetud artiklis.
Corvette ühendab Ameerika sportauto iseloomu, jõudluse ja igapäevase sõidumugavuse. Pane oma teadmised proovile ning avasta, mida see auto lisaks pilkupüüdvale välimusele pakub. Vasta seitsmele küsimusele!