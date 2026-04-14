Tuuli Pärenson: tõstame tööandja tervisekulude piirmäära 1200 eurole

Tippteadlaste Eestisse meelitamisel on mitmekülgne positiivne mõju, mis ulatuks ka väljapoole akadeemiat. Sellele saaks kaasa aidata pakkudes maksusoodustusi ja kohanemisprogramme, mis hõlmaks ka teadlase perekonda, kirjutab Allan Padar arvamuskonkursile “Edukas Eesti” saadetud artiklis.