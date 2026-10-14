Kilvar Kessler: väikepank ei vaja suurpanga reeglikoormat

Eesti peaks taotlema Euroopa Liidus väikepankadele väiksemaid kapitalinõudeid, selle positiivne mõju võiks jõuda laenuvõtja rahakotti, kirjutab finantsinspektsiooni endine juht Kilvar Kessler.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- kuidas võiks Kilvar Kessleri pakutud väikepankade lihtsam kapitalirežiim mõjutada Eesti ettevõtjate laenutingimusi ja konkurentsi pangandusturul;
- milliseid reegleid peaks Eesti Kessleri hinnangul Euroopa Liidus muutma, et väikepankade koormus väheneks hoiustajate turvalisust ohtu seadmata.