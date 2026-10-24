Urmet Seepter: vallutame enne Siemensi ja alles siis Saksamaa

Eesti riik turundab Saksamaal, ettevõtjad jahivad Siemensit. Kui me teeksime turundust koos ja samadele sihtgruppidele, siis avaneksid uksed, mis praegu jäävad Eesti eksportijatele suletuks, kirjutab Urmet Seepter arvamuskonkursile Tark Turundus saadetud loos.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- kuidas pakub Urmet Seepter välja viisi, et riik ja eksportijad jõuaksid Saksamaal samade otsustajateni ning vähendaksid tundmatu tarnija riski;
- milliste konkreetsete sammudega saaks EIS juba uuel nädalal aidata Eesti ettevõtetel Siemensi-taoliste suurkontsernide uksi avada.