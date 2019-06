InvesteerimisFestival saab kohe välja müüdud

Aasta suurim investeerimissündmus InvesteerimisFestival 2019 müüdi välja 37 päeva enne ürituse algust.

Fotomeenutus 2018. aasta InvesteerimisFestivalilt. Foto: Raul Mee

Investeerimisklubi ja investor Toomase koostöös sündinud kolmepäevasel festivalil on praeguseks kirjas ligi 600 osalejat.

"Meie number üks eesmärk on luua investoritele väärtust ja tundub, et selle aasta programmi ning ürituse ülesehitusega oleme seda eesmärki täitnud," kommenteeris Investeerimisklubi eestvedaja ja InvesteerimisFestivali peakorraldaja Marko Oolo. "Inimeste huvi on olnud meeletult suur, mistõttu peame piletimüügi sulgema. Piletid ongi kohe välja müüdud. Nüüd on meie ülesanne korraldada parim üritus, millel kunagi osaletud. Ja võin öelda, et oleme õigel teel."

Festivali kolmel päeval astub üles 37 oma ala tippu ning kokku toimub 21 esinemist, töötuba, arutelu ja paneeldiskussiooni. Teemad on aktsiatesse investeerimine, ettevõtlus, börsikauplemine, kinnisvara, ühisrahastus, produktiivsus jpm.

Piletite müük sulgetakse neljapäeval, 6. juuni südaööl.